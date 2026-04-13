Бывшего мужа фитнес-блогера Лерчек осудили на семь лет колонии

Бывшего мужа блогерши Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу в 194 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. Обвинение заявило, что бывшие супруги выводили средства (более 250 млн руб.) на счета компаний в ОАЭ.

Зарабатывали супруги на онлайн-фитнес-марафонах в соцсетях. Суд пришел к выводу, что Чекалин отправлял в органы валютного контроля документы с недостоверными сведениями – с искажением основания, цели и назначения переводов.

Чекалин частично признал себя виновным, но не согласился с квалификацией дела. Он считает, что только уклонялся от уплаты налогов. Ранее сообщалось, что супруги выплатили долги по налогам и пеням – всего около 500 млн руб.

За время следствия и суда Артем и Валерия Чекалины успели развестись. У пары есть трое совместных детей. После развода Лерчек, будучи под домашним арестом с 2024 года, закрутила роман с тренером по бальным танцам Луисом Сквиччиарини. Вскоре стало известно, что пара ждет ребенка – четвертого для Валерии. За время беременности ее несколько раз экстренно госпитализировали, а после родов выяснилось, что у Валерии онкологическое заболевание в четвертой стадии – с метастазами. На время проведения лечения, в том числе химиотерапии, суд приостановил дело в отношении Валерии Чекалиной и освободил ее из-под домашнего ареста.