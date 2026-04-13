Защита подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Прикамье, подала апелляцию на арест

Адвокат 17-летнего школьника, напавшего на учительницу в Добрянке, подала апелляционную жалобу на решение суда о заключении под стражу. Апелляционная жалоба в Пермский краевой суд будет направлена утром 14 апреля, сообщает Properm.

Защитник Елена Балуева подала апелляционную жалобу и настаивает на переводе несовершеннолетнего под домашний арест. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Напомним, 8 апреля Свердловский районный суд Перми отправил девятиклассника в СИЗО на месяц и 29 дней — до 7 июня. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, защита и мать просили о более мягкой мере. 7 апреля ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Возбуждено уголовное дело.

Прощание с учительницей состоялось 9 апреля.