УФСИН опровергло информацию о почти ослепшем в колонии Цеповязе

В УФСИН по Волгоградской области опровергли информацию о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз почти ослеп в колонии.

В пресс-службе ведомства РИА Новости также заявили, что сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении осужденных, относятся к врачебной тайне.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщил, что Цеповяза отстранили от работы в колонии, потому что он не различает мелкие детали. Проблемы со зрением у него начались якобы несколько лет назад. Окулист, который осматривал Цеповяза в 2025 году, подтвердил, что есть риск полной слепоты.

В прошлом году ФСИН опровергла сообщения о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО-1 в привилегированных условиях. До этого Shot сообщил, что в ростовский СИЗО Цеповяз приехал на время, пока рассматривалась апелляция по его приговору, и провел там более двух лет. Телеграм-канал отмечал, что для "Цапка" это оказался своеобразный "отпуск": в камере у него был плазменный телевизор, из еды — красная икра.