Челябинка поверила мошенникам и лишилась 10 миллионов

Пострадавшей в мессенджере позвонила коллега с прошлого места работы. Она сообщила, что произошла утечка информации, и с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Вскоре позвонил "силовик", который сообщил, что была пресечена попытка перевода денег в поддержку недружественной страны, и чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо передать их доверенному человеку.

Ничего не заподозрив, потерпевшая сняла со своего счета сбережения (8,5 млн руб.), оформила кредит (1,5 млн руб.), обналичила его и передала курьеру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает УМВД по Челябинской области.