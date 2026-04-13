Иран пригрозил всем портам в Персидском и Оманском заливах в случае блокады

Иран пригрозил ответными мерами на угрозы США в адрес иранских портов. Как заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, безопасность всех портов Персидского и Оманского заливов, которые разделяет Ормузский пролив, будет обеспечена либо для всех, либо ни для кого.

Он подчеркнул, что из-за угроз в адрес Ирана тот введет режим постоянного контроля судоходства в Ормузском проливе. И суда недружественных стран не имеют права проходить через него.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и портов Ирана. Свободный проход через пролив США обещают сохранить лишь для судов, входящих и выходящих из портов других стран. В ответ Иран пригрозил атаковать американские корабли. Сейчас фактически Иран контролирует пролив.

Взаимные угрозы усилились после провалов переговоров в Пакистане. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи признал, что делегации не сошлись по ключевым воросам.

Глава МИД КНР Ван И сегодня заявил в ходе встречи со спецпредставителем президента ОАЭ, что блокада Ормузского пролива не отвечает общим интересам международного сообщества. Китаевед Николай Вавилов считает, что Трамп намерен ввести нефтяную блокаду Китая, который импортирует из Ормуза много нефти.