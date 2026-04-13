В Екатеринбурге на 20 дней закрыли точку "Eat and go"

Точку быстрого питания "Eat and go" закрыли на 20 суток из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Речь идет о точке на ул. Академика Шварца, 17, ИП Корытин Д.С. Как показала проверка, на предприятии не была внедрена система менеджмента качества, основанная на принципах ХАССП, не было горячего водоснабжения и не соблюдались требования к маркировке пищевых продуктов и их хранению, к маркировке разделочного и уборочного инвентаря, к сбору твердых бытовых и пищевых отходов и к дезинфекции производственных помещений.

Пробы пищевой продукции и воды тоже показали неудовлетворительные результаты. В связи с этим, в отношении ИП Корытина Д.С. составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности согласно ст.6.6 КоАП РФ.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга по материалам Роспотребнадзора приостановил работу точки быстрого питания на 20 суток.