Папа римский: Трампа я не боюсь

Папа римский Лев XIV не боится администрации президента США Дональда Трампа и не намерен вступать в полемику с ним. Об этом он сказал на борту своего самолета.

Накануне Трамп набросился на папу римского из-за его позиции по Ирану и критику самого Трампа. Он сказал, что тот не стал бы папой без США. В ответ римский понтифик заявил, что продолжит и далее громко высказываться против войны в Иране, и не только в адрес Трампа. В то же время Лев XIV воздерживается от критики Израиля.

В Ватикане восприняли слова Трампа неодобрительно. Замсекретаря Дикастерии культуры и образования Римской курии в Ватикане Антонио Спадаро сказал, что это лишь свидетельствует о бессилии Трампа оказать влияние на папу, который по происхождению является американцем. После его избрания на римский престол некоторые эксперты высказывали предположение, что США приобретут большее влияние на Ватикан. Однако другие отмечали, что Ватикан слишком крупный игрок, чтобы преследовать чужие интересы.