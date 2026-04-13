Девушке, сделавшей кальян на куличе в московском баре, грозит срок

Московские следователи возбудили на девушку уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих из-за кальяна на куличе.

Как пишет Baza, 27-летняя приезжая из Саранска вместе с друзьями устроила крайне сомнительное празднование Пасхи в заведении на Сретенском бульваре. Как уточняет телеграм-канал, она сделала чашу для кальяна из православного кулича. При этом девушка записала происходящее на видео, а после выложила в соцсети.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания), сообщает Следственный комитет. В ближайшее время фигурантку привезут на допрос.

В феврале суд в Москве приговорил стендап-комика Артемия Останина* к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. руб. за шутки про безногого мужчину и Иисуса Христа. Ему вменяли оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и разжигание ненависти (ст. 282 УК РФ).

*внесен Федеральной службой по финансовому мониторингу в список экстремистов и террористов