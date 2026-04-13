Александр Моор посетил завод медицинских изделий "МИМ"

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил завод медицинских изделий "МИМ", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава региона Александр Моор осмотрел производственные помещения и обсудил рабочие вопросы с руководством компании.

Предприятие выпускает полимерные медицинские изделия однократного применения с 1991 года. Сегодня производится до 160 наименований, в числе которых не имеющие аналогов в России: шприц-манометр и устройство, предназначенное для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования.

Поставки продукции осуществляются по всей России, а также в ряд дружественных стран. Выпускаемые изделия применяются для эндоваскулярной и общей хирургии, проктологии, гинекологии, рентгенодиагностики, оториноларингологии, инфузионной терапии. В качестве сырья используются полимеры тобольского комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР.

В январе 2025 года завод завершил реализацию инвестиционного проекта по строительству производственных и складских помещений, создав дополнительные 43 рабочих места. Суммарный объем вложений составил 319 миллионов рублей.