Минцифры предлагает ввести государственную цензуру в отношении нейросетей

В России искусственный интеллект нужно подвергнуть цензуре, полагает заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов. По его словам, "людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права".

"А вот конкретно искусственный интеллект — у него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы", - цитирует чиновника РИА Новости. Он полагает, что цензура в этой области должна быть государственной.

Цензура в России запрещена статьей 29 (часть 5) Конституции РФ. Согласно этому положению, гарантируется свобода массовой информации, а создание и деятельность органов или должностей, осуществляющих цензуру, не допускаются.