Организаторы "Стенограффии" открывают набор волонтеров

Организаторы уличного фестиваля "Стенограффия" разыскивают волонтеров на 2026 год. Об этом они сообщают в своих социальных сетях.

Для приема в ряды добровольцев необязательно иметь опыт в волонтерстве или искусстве - всех желающих обещают обучить всему необходимому. Главные критерии: возраст от 15 лет, гибкость в коммуникации и готовность к приключениям.

Волонтеры будут помогать художникам с арт-объектами, организовывать мероприятия, а также собирать и искать информацию.

"Фестиваль, на котором робкие котята обретают крепкие лапищи и таких же крепких друзей. Романтика ночного города, запах краски, слипшиеся оракалы, прохладные стены — об этих приключениях ходят легенды уже 16 лет. На самом деле, мы сами не знаем, что может случиться завтра: нужно будет охранять гигантский пельмень или собирать артефакты для эскиза. У наших художников и организаторов богатая фантазия", - сообщает команда фестиваля.

Напомним, что фестиваль проходит в Екатеринбурге.