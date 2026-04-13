До 300 тысяч рублей: Комитет Госдумы поддержал штрафы за затирание религиозных символов

В России введут штрафы за затирание религиозных символов, такой законопроект ранее был внесен в Госдуму, он поддержан Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщила его председатель депутат Яна Лантратова.

Закон о защите религиозных символов от искажения вступил в силу летом 2025 года. Он запрещает использовать изображения культовых зданий без религиозных символов. Но за нарушение никакой ответственности пока не предусмотрено. Нынешний законопроект ее вводит. Для граждан предлагается установить штрафы от 5 тысяч до 30 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Срок давности привлечения к административной ответственности за эти нарушения предлагается увеличить до года.

Лантратова отметила, что законопроект единодушно поддержали представители всех думских фракций, а также Правительство и Генеральная прокуратура, которой предоставят полномочия по возбуждению и рассмотрению таких дел.