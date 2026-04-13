В Wildberries прокомментировали сообщения о сбоях

В Wildberries отреагировали на сообщения о том, что у многих пользователей не открывается приложение. Сбои могут быть связаны со сложностями с интернетом, заявил RT представитель компании.

Он отметил, что ситуация находится на особом контроле технических служб. "Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения", — добавил источник.

Ранее сегодня пользователи сообщили о сбоях в работе Сбера и Wildberries – не открываются приложения. На прошлой неделе неполадки произошли в работе портала "Госуслуги". 3 апреля в работе приложений нескольких российских банков наблюдались сбои. Пользователи Сбера, Альфа-банка, ВТБ, Т-Банка сообщали о проблемах с проведением оплат.