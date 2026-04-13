Бородай: Весной 2014 года в Кремле не знали, что делать с Донбассом

13 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В России В бывшем СССР Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Бородай: Весной 2014 года в Кремле не знали, что делать с Донбассом

В отличие от Крыма, весной 2014 года в Кремле абсолютно не понимали, что делать Донбассом. Об этом в интервью каналу "Метаметрика" рассказал первый премьер-министр ДНР, депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Он сказал, что "сначала российское руководство было глубоко не в курсе того, что происходит". Оно понимало, что нужно как-то реагировать, а как - никто не знал. Было только желание помочь. Если в отношении Крыма сразу было принято решение, то в отношении Донбасса не понимали, какие силы там задействованы, с кем взаимодействовать и т.д.

"Коммуникации были, но что это были за коммуникации? Со всех сторон приезжают коммуникаторы: один говорит одно, другое - другое, третий - третье. Приезжают в разные подъезды к разным людям. Некоторые просто бродят по Москве и пытаются найти какого-то человека, которому что-нибудь надо вложить. Нынешний глава ДНР Денис Пушилин был одним из таких людей, который приехал и пытался найти ухо какое-нибудь, в которое надо докричаться. Он нашел мое", - рассказал Бородай.

По его словам, коммуникацию во многом курировал Владислав Сурков. Именно он продвигал идею введения рублевой зоны в Донбассе, что тогда отнюдь не было предопределено. Это было важным решением, подчеркнул Бородай.

Теги: Бородай, Донбасс, Кремль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети