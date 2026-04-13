Бородай: Весной 2014 года в Кремле не знали, что делать с Донбассом

В отличие от Крыма, весной 2014 года в Кремле абсолютно не понимали, что делать Донбассом. Об этом в интервью каналу "Метаметрика" рассказал первый премьер-министр ДНР, депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Он сказал, что "сначала российское руководство было глубоко не в курсе того, что происходит". Оно понимало, что нужно как-то реагировать, а как - никто не знал. Было только желание помочь. Если в отношении Крыма сразу было принято решение, то в отношении Донбасса не понимали, какие силы там задействованы, с кем взаимодействовать и т.д.

"Коммуникации были, но что это были за коммуникации? Со всех сторон приезжают коммуникаторы: один говорит одно, другое - другое, третий - третье. Приезжают в разные подъезды к разным людям. Некоторые просто бродят по Москве и пытаются найти какого-то человека, которому что-нибудь надо вложить. Нынешний глава ДНР Денис Пушилин был одним из таких людей, который приехал и пытался найти ухо какое-нибудь, в которое надо докричаться. Он нашел мое", - рассказал Бородай.

По его словам, коммуникацию во многом курировал Владислав Сурков. Именно он продвигал идею введения рублевой зоны в Донбассе, что тогда отнюдь не было предопределено. Это было важным решением, подчеркнул Бородай.