Ход ремонта по улице Боевая в Астрахани проинспектировал губернатор Игорь Бабушкин

Работы по комплексному благоустройству на улице Боевая в Астрахани проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». На сегодняшний день уложено более километра выравнивающего слоя асфальта. Объект лично проинспектировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В ремонте на улице Боевая задействованы 18 специалистов и 6 единиц техники. Работы проводятся с минимальным ограничением движения транспорта, что позволяет сохранить привычный ритм жизни горожан.

В ближайших планах – замена старых бордюров и тротуарной плитки, обновление дорожной разметки и установка дорожных знаков. Срок завершения всех работ – октябрь 2026 года.

По мнению Игоря Бабушкина, особое внимание необходимо уделить качеству дорожного покрытия. Для этого необходимо организовать ежедневную работу лаборатории, проверяющую соответствие асфальта и других компонентов установленным стандартам.

Как сообщил глава города Игорь Редькин, помимо дорожных работ, преображение улицы затронет и ее внешний вид. Службы зеленого хозяйства займутся высадкой деревьев и кустарников. Также параллельно продолжится ремонт фасадов зданий на центральных улицах. Кроме того, предпринимателям будет предписано привести вывески в соответствие с единым стилем города, согласованным с его туристическим брендом. Всего в этом году преобразятся восемь городских улиц.