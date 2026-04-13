13 Апреля 2026
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

"Атом" ввел в эксплуатацию восьмую очередь проекта "Северное сияние" на Уралмаше

В Екатеринбурге строительный холдинг "Атом" получил разрешение на ввод в эксплуатацию восьмой очереди проекта "Северное сияние". Она расположена в самом сердце Уралмаша, на месте расселенного частного сектора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, в новом двухсекционном доме переменной этажности 9-15 этажей – 129 квартир, общая площадь введенных жилых и коммерческих помещений более 8 тысяч квадратных метров. Зданию присвоен адрес – ул. Авангардная, 3.

Здесь представлены стандартные семейные планировки с продуманной эргономикой, есть квартиры с мастер-спальнями и террасами на нижних и верхних этажах, а также штучные варианты со вторым светом и увеличенной высотой потолков. Квартиры сданы со стандартной для домов "Атома" чистовой отделкой, часть квартир реализована с улучшенной отделкой и с отделкой "под чистовую", а также есть квартиры с меблировкой от застройщика.

"Новая очередь квартала "Северное сияние" стала важным этапом обновления фрагмента ул. Авангардная: вдоль застройки мы высадили многолетние деревья и кустарники, тем самым создав "живую изгородь", благоустроили тротуар с велодорожкой. Уютный двор, размещенный на стилобате, на уровне второго этажа – еще одна уникальная особенность новой очереди. Здесь будет комфортно каждому жителю, потому что пространство функционально разделено: с одной стороны расположена детская площадка с качелями и большой песочницей с навесом, выполненной по индивидуальному проекту, с другой – площадка для активных игр. Промежуточные пространства озеленены сезонными цветами и кустарниками, а деревья высажены в специальные кадки. Двор оснащен передвижной мебелью, что позволяет жителям менять конфигурацию пространства в зависимости от настроения или погодных условий", - рассказала руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Алена Серебренникова.

Под стилобатом расположен крытый паркинг с зонами разгрузки, в который можно попасть на лифте, а для хранения вещей предусмотрены индивидуальные кладовые. Парадный холл новой очереди выполнен в фирменных цветах проекта: здесь установлены мягкая мебель и декоративный камин, что делает пространство продолжением собственной гостиной. В коммерческих помещениях и выставочных салонах на первом этаже разместятся магазины, кафе и предприятия сферы услуг, в пешей доступности есть Летний парк для прогулок, а также развитая инфраструктура – детские сады, школы, больницы, станция метро "Уралмаш".

"Северное сияние" – это один из самых масштабных проектов "Атома" по развитию застроенных территорий. В ходе его реализации холдинг расселил 26 ветхих двух- и трехэтажных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Проект входит в реестр "умных" новостроек и задает стандарт строительства качественного жилья в районе и городе.

