От острой кишечной инфекции в Муроме пострадали 677 человек

Авария на инфраструктуре водоканала в Муроме привела к заболеванию острой кишечной инфекцией 677 человек, из них 318 – дети. Амбулаторно помощь оказали 573 жителям города, сообщили в правительстве Владимирской области. Состояние госпитализированных пациентов сейчас оценивается как средней тяжести.

"Отметим, что из общего объёма изученных проб норовирус обнаружен в 36 случаях, остальные классифицируются как острая кишечная инфекция", - заявили в региональном правительстве.

По распоряжению губернатора Александра Авдеева в Муроме взяли дополнительные пробы воды, в том числе и из родников, а также проверят состояние коммуникаций.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В прокуратуре региона сообщали, что 5 апреля на канализационном коллекторе произошла авария, работоспособность его была восстановлена 6 апреля.