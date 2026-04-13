Игорь Седов провел встречу с астраханскими старшеклассниками в рамках урока "Разговоры о важном"

Учебная неделя в школе № 23 города Астрахани началась с традиционной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

А затем состоялась традиционная встреча с старшеклассниками в рамках урока "Разговоры о важном" в председателем городской Думы Астрахани Игорем Седовым.

"На уроке обсуждали суть патриотизма, нравственные ориентиры и гражданскую ответственность. Опираясь на значимые исторические события, я постарался донести до ребят важность понимания своих корней", - отметил на своих страницах в соцсетях Игорь Седов.

Формат занятия позволил не просто поделиться знаниями, а выстроить живой диалог, переходящий в дискуссию.

"Такие уроки сегодня необходимы. Они помогают молодежи осознать ценности нашего общества и задуматься о своем вкладе в будущее страны", - подчеркнул Игорь Седов.