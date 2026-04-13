Песков не увидел связи между итогами выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины

В Кремле не видят связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины.

"Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений с Венгрией и продолжит прагматичные контакты с новым руководством страны.

Напомним, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правящий партийный альянс ФИДЕС-ХДНП проиграли парламентские выборы. Оппозиционная партия "Тиса Петера Мадьяра заняла первое место и может рассчитывать на 138 мест в парламенте.

Эксперты считают, что после прихода к власти в Венгрии оппозиции сменится как внутренняя политика, так и внешняя, в том числе – отношения Будапешта и Москвы. Благодаря Орбану, после начала СВО Венгрия оставалась одной из немногих стран ЕС, сохранивших политический диалог с Россией на высшем уровне.