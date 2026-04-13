Благотворительный фонд РМК организовал празднование Пасхи для своих подопечных

Благотворительный фонд РМК провел празднование Пасхи для нескольких сотен своих подопечных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, более 10 лет в этот день фонд собирает несколько сотен маленьких героев: это пациенты онкоцентра, дети с нарушением слуха, подопечные Детского хосписа, дети с другими заболеваниями и воспитанники Карабашского центра помощи детям. Каждый год для ребят готовят настоящий творческий калейдоскоп: мастер-классы по созданию украшений, пасхальных подарков, свечей, скворечников, свистулек в виде птиц и по росписи пряников.

Все свои работы юные мастера с удовольствием забирают домой. Для самых активных детей на празднике есть зона с играми на ловкость и логику. Также ребята с родителями самостоятельно готовили угощения под чутким руководством шеф-повара. В этом году юные поварята сами сделали пирожное "Муравейник" и украсили его.

"Я уже очень много лет хожу на этот праздник. И просто не могу представить себе Пасху без этого мероприятия. Очень приятно, что детям с инвалидностью дают столько возможностей и столько приятных впечатлений. Мне, конечно, больше нравится творческая часть праздника, я всегда участвую во всех мастер-классах – делаю поделки, игрушки", - рассказал гость праздника Андрей.

"Я редко куда выбираюсь, кроме школы, и поэтому побывать на таком празднике очень весело. Я уже сделала скворечник и игрушку-зайчика. Я подарю его своей собаке Изабель, она тоже очень любит игрушки. А еще мы с родителями пофотографировались в красивой фотозоне. А потом мы вместе посмотрели спектакль. Мне очень понравилось", - отметила гостья праздника Василиса.

После мастер-классов гостей пригласили на спектакль. В этом году для ребят подготовили песочную анимацию по мотивам сказки "Аленький цветочек". Перед зрителями также выступил ансамбль народного танца.

"Каждый год мы с большим вниманием подходим к наполнению празднования Пасхи. Многие наши подопечные долгое время проходили непростое лечение, кто-то месяцами находился на самоизоляции. И конечно, сейчас нам хочется, чтобы они забыли обо всех прошлых трудностях, погрузились в детство и насладились играми и творчеством. Ребята всегда с удовольствием разбирают разноцветные детали для поделок и создают удивительные вещи. И к выбору спектаклей мы тоже подходим с особым трепетом. Это всегда мудрые и поучительные истории, благодаря которым дети учатся доброте, сочувствию и вере", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Каждый год Благотворительный фонд РМК приглашает на праздник и врачей – тех, кто каждый день борется за жизнь и здоровье детей. На празднике они могут увидеть счастливые глаза выздоровевших ребят, отдохнуть и побыть вместе со своими семьями.

Медикам и медучреждениям фонд помогает с момента своего основания в 2005 году. За 21 год работы Благотворительного фонда РМК помощь в лечении получили более 6 тысяч детей. С самого начала основным направлением работы фонда была помощь онкобольным детям. Своевременное лечение и медицинские препараты получили более 3 тысяч 500 маленьких пациентов Челябинского и Свердловского онкоцентров. Для сотен подопечных болезнь осталась лишь историей, которую им поскорее хочется забыть.

Сегодня Благотворительный фонд также помогает детям с ДЦП, расстройством аутистического спектра, а также болезнями, связанными с постепенной атрофией мышц. Немалая помощь в приобретении слуховых аппаратов оказывается детям с проблемами слуха. Постоянную поддержку фонд оказывает Детскому хоспису: построили детскую площадку, помогают в приобретении необходимого для жизни медицинского оборудования, проводят мастер-классы для мам и детей.