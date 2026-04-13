Благотворительный фонд РМК организовал празднование Пасхи для своих подопечных

13 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Степанцов

Благотворительный фонд РМК организовал празднование Пасхи для своих подопечных

Благотворительный фонд РМК провел празднование Пасхи для нескольких сотен своих подопечных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, более 10 лет в этот день фонд собирает несколько сотен маленьких героев: это пациенты онкоцентра, дети с нарушением слуха, подопечные Детского хосписа, дети с другими заболеваниями и воспитанники Карабашского центра помощи детям. Каждый год для ребят готовят настоящий творческий калейдоскоп: мастер-классы по созданию украшений, пасхальных подарков, свечей, скворечников, свистулек в виде птиц и по росписи пряников.

Все свои работы юные мастера с удовольствием забирают домой. Для самых активных детей на празднике есть зона с играми на ловкость и логику. Также ребята с родителями самостоятельно готовили угощения под чутким руководством шеф-повара. В этом году юные поварята сами сделали пирожное "Муравейник" и украсили его.

Праздник Пасхи от Благотворительного фонда Русской медной компании(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

"Я уже очень много лет хожу на этот праздник. И просто не могу представить себе Пасху без этого мероприятия. Очень приятно, что детям с инвалидностью дают столько возможностей и столько приятных впечатлений. Мне, конечно, больше нравится творческая часть праздника, я всегда участвую во всех мастер-классах – делаю поделки, игрушки", - рассказал гость праздника Андрей.

Праздник Пасхи от Благотворительного фонда Русской медной компании(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

"Я редко куда выбираюсь, кроме школы, и поэтому побывать на таком празднике очень весело. Я уже сделала скворечник и игрушку-зайчика. Я подарю его своей собаке Изабель, она тоже очень любит игрушки. А еще мы с родителями пофотографировались в красивой фотозоне. А потом мы вместе посмотрели спектакль. Мне очень понравилось", - отметила гостья праздника Василиса.

Праздник Пасхи от Благотворительного фонда Русской медной компании(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

После мастер-классов гостей пригласили на спектакль. В этом году для ребят подготовили песочную анимацию по мотивам сказки "Аленький цветочек". Перед зрителями также выступил ансамбль народного танца.

Праздник Пасхи от Благотворительного фонда Русской медной компании(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

"Каждый год мы с большим вниманием подходим к наполнению празднования Пасхи. Многие наши подопечные долгое время проходили непростое лечение, кто-то месяцами находился на самоизоляции. И конечно, сейчас нам хочется, чтобы они забыли обо всех прошлых трудностях, погрузились в детство и насладились играми и творчеством. Ребята всегда с удовольствием разбирают разноцветные детали для поделок и создают удивительные вещи. И к выбору спектаклей мы тоже подходим с особым трепетом. Это всегда мудрые и поучительные истории, благодаря которым дети учатся доброте, сочувствию и вере", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Праздник Пасхи от Благотворительного фонда Русской медной компании(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Каждый год Благотворительный фонд РМК приглашает на праздник и врачей – тех, кто каждый день борется за жизнь и здоровье детей. На празднике они могут увидеть счастливые глаза выздоровевших ребят, отдохнуть и побыть вместе со своими семьями.

Медикам и медучреждениям фонд помогает с момента своего основания в 2005 году. За 21 год работы Благотворительного фонда РМК помощь в лечении получили более 6 тысяч детей. С самого начала основным направлением работы фонда была помощь онкобольным детям. Своевременное лечение и медицинские препараты получили более 3 тысяч 500 маленьких пациентов Челябинского и Свердловского онкоцентров. Для сотен подопечных болезнь осталась лишь историей, которую им поскорее хочется забыть.

Праздник Пасхи от Благотворительного фонда Русской медной компании(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Сегодня Благотворительный фонд также помогает детям с ДЦП, расстройством аутистического спектра, а также болезнями, связанными с постепенной атрофией мышц. Немалая помощь в приобретении слуховых аппаратов оказывается детям с проблемами слуха. Постоянную поддержку фонд оказывает Детскому хоспису: построили детскую площадку, помогают в приобретении необходимого для жизни медицинского оборудования, проводят мастер-классы для мам и детей.

Теги: Пасха, празднование, фонд


