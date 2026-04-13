В Рособрнадзоре сравнили борьбу со шпарлагками на ЕГЭ с противостоянием бактерий и антибиотиков

В Рособрнадзоре сравнили борьбу с техническими приспособлениями для списывания на экзаменах с противостоянием бактерий и антибиотиков. Глава ведомства Анзор Музаев считает, что в ближайшие годы главным вызовом для тех, кто контролирует эту сторону ЕГЭ и ОГЭ, станут умные очки и наушники. Музаев предположил, что если борьбу с техникой выпускников не совершенствовать, то через некоторое время "может появиться большое количество высокобалльников".

На совещании в Совете Федерации, посвященном предстоящей аттестации, Музаев также сообщил о нововведениях этого года. так ЕГЭ с 2026 года будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы учителя имели возможность в спокойном режиме, без спешки подготовить процесс и самим подготовиться. Сейчас у школ осталась одна генеральная тренировка – 14 мая, в ходе нее будет испытана технология передачи полного комплекта заданий.

"Очень хорошо зарекомендовала себя практика присутствия родителей-наблюдателей и QR-кодов для жалоб со стороны самих выпускников. В этом году QR-коды смогут использовать и родители", - рассказал Музаев.