Против бывшей главы поселка Красноленинский в Югре возбуждено уголовное дело

Против бывшей главы поселка Красноленинский Ханты-Мансийского района возбуждено уголовное дело, сообщает "Мегаполис".

Оксану Шаманову обвиняют в "растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, сельская глава давала незаконные указания директору подведомственного муниципального учреждения о подписании табелей учёта рабочего времени в отношении работника, который фактически осуществлял трудовую деятельность в другом месте. На основании подложных документов в период с 2021 по 2025 год работнику незаконно выплачено более миллиона рублей.

Ранее по представлению прокуратуры полномочия главы поселения досрочно прекращены в связи с утратой доверия.