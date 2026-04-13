Минобороны зафиксировало 6,5 тысяч нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ

Со стороны ВСУ зафиксировано 6558 нарушений режима пасхального перемирия, сообщило Минобороны РФ.

"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей", - говорится в заявлении Минобороны.

10 апреля президент РФ Владимир Путин отдал указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Пасхальное перемирие было объявлено с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие с 16.00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.