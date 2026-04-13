Суд и присяжные оправдали уральца, обвиняемого в причинении смерти незнакомцу

На Среднем Урале на основании вердикта присяжных оправдали мужчину, обвиняемого в причинении смерти незнакомцу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось в конце августа 2022 года в селе Николо-Павловское. По версии следствия, уралец, находясь в пьяном состоянии, в ходе ссоры с незнакомым мужчиной нанес тому один удар кулаком по голове. От этого удара потерпевший упал на траву и спустя некоторое время скончался.

Обвиняемый воспользовался правом на суд с участием присяжных. Коллегия присяжных заседателей, изучив представленные доказательства, пришла к выводу, что событие преступления не установлено.

Вердиктом присяжных мужчина был оправдан. На основании этого Пригородный районный суд Свердловской области вынес уральцу оправдательный приговор.