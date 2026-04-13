Мальчику, пострадавшему от взрыва в Орехово-Зуеве, ампутировали часть пальцев

11-летнему мальчику, пострадавшему от взрыва петарды в Орехово-Зуеве, пришлось ампутировать часть пальцев. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин в своем Telegram-канале.

По его словам, врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остается под наблюдением. К лечению ребенка присоединились психологи, реабилитологи и другие специалисты.

Инцидент произошел 12 апреля на улице Бугрова. Двое мальчиков пытались взорвать пиротехническое изделие, однако петарда разорвалась в руках одного из детей. В результате ребенок получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).