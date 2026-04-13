Магнитогорск и Москву свяжет новый авиарейс

В Челябинской области появится новый авиарейс, который свяжет второй город региона, Магнитогорск, с Москвой.

С 26 апреля летать между этими городами будут самолёты авиакомпании "Азимут". Полётная программа будет действовать до 20 октября.

Из Магнитогорска в Москву (Внуково) можно будет улететь по понедельникам (7.00), вторникам (7.40), воскресеньям (7.00). Из Москвы – по понедельникам (0.20), вторникам (2.20) и воскресеньям (0.20), сообщает министерство транспорта Челябинской области.