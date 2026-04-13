Роскомнадзор замедляет Telegram

Рынок труда на Урале переходит от соискателей к работодателю

С начала 2026 года на рынке труда в Уральском федеральном округе отмечается переход от активного роста числа вакансий и зарплат к стабилизации и частичному переходу рынка в сторону работодателей. Об этом Накануне.RU рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

По его словам, безработица остаётся низкой, объёмы вакансий большими — особенно в промышленности, строительстве, логистике и ритейле. Работодатели стали осторожнее в найме и фокусируются на удержании сотрудников.

По данным Авито Подработки, растёт популярность гибкой занятости: в УрФО на 17% чаще предлагают частичную занятость, а интерес к ней вырос на 39%. 53% жителей УрФО регулярно подрабатывают, ещё 29% рассматривают такую возможность.

Цифровизация и ИИ меняют рынок: число вакансий с требованием навыков работы с ИИ за год выросло на 10%, а количество резюме с указанием таких навыков — на 120%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на ИИ-компетенции.

Самые востребованные профессии на Урале: сварщики, водители грузовиков и спецтехники, монтажники, повара, сотрудники складов. Рекордный рост вакансий — у слесарей МСР (+186%), аппаратчиков (+180%), мотористов (+176%).

Средние зарплатные предложения в регионе — от 58 000 до 75 000 руб/мес (+5% за год). Самые высокие — у бурильщиков (200 000 руб), слесарей (157 800 руб) и водителей-дальнобойщиков (155 900 руб).

Появляются новые профессии: операторы промышленных роботов, разработчики чат-ботов, инженеры-робототехники, ML-инженеры, архитекторы AI-агентов.

Авито Работа внедряет "умные" алгоритмы: ИИ помогает подбирать вакансии, оформлять резюме в один клик, улучшать текст. Для работодателей работает платформа HRMOST с чат-ботами, которые ведут диалоги, напоминают о собеседованиях и инструктируют новичков. Также доступны бейджи "Компания проверена", "Рыночная зарплата", "Отклик без резюме" и брендирование вакансий.

