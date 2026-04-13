В Нижневартовске создали гель, который ослепляет украинские дроны

В Нижневартовске разработали комплекс для нейтрализации беспилотников, использующий аэрозольные распылители на аэростатах. Сенсоры фиксируют высоту и траекторию полёта БПЛА, после чего в воздух выпускается специальное химическое вещество — вязкий полимерный гель с повышенной адгезией. Об этом сообщает журнал "Химагрегаты".

Попадая на объектив или защитное стекло, гель образует плотную трудноудаляемую плёнку, которая замутняет обзор и искажает прохождение оптических сигналов, включая лазерные дальномеры. Вещество эффективно также против тепловизионных и инфракрасных камер, создавая помеховый экран.

Систему можно монтировать на транспортные средства для прикрытия автоколонн, позиций и инфраструктурных объектов. Мобильный вариант на шасси грузовика или бронетранспортёра включает метеостанцию для оценки ветровых условий. Такие установки способны создавать движущееся "химическое облако" по маршруту следования колонн.

Преимущество метода — низкая стоимость и возможность создания обширной зоны поражения с одного носителя. В отличие от систем РЭБ, он действует по площадному принципу, перекрывая целые секторы воздушного пространства, что эффективно против массовых атак недорогих коммерческих дронов.

Разработчики называют систему дополнительным средством противодействия. Её оптимальное применение — на высотах до 500 метров в связке с сетями, средствами РЭБ и зенитными пулемётами. В настоящее время ведутся испытания по увеличению времени активного состояния реагента в атмосфере при разных погодных условиях.