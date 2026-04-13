В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мать детей-мигрантов, избившая девочку в Нижнем Тагиле, получила условный срок

Тагилстроевский районный суд вынес приговор матери школьников-мигрантов, избившей одноклассницу сыновей. Она признана виновной по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, с применением насилия, группой лиц".

Напомним, что по одной из версий, 29 декабря 2023 года один из мальчиков облил пострадавшую в столовой, испачкав кофту. Та попросила извиниться, на что получила предложение "выйти на улицу и разобраться". Девочка отказалась.

Уже после школы девочка вместе с одноклассниками выходила из здания, о чем-то смеясь. Дети заметили Фергану (мать школьников), которая снимала их на телефон, упрекая в громком смехе. Дети стали смеяться еще громче, после чего женщина на видео заявила, что над ее сыновьями в школе якобы издеваются из-за "расовой ненависти". Девочка решила не молчать и рассказать женщине, как ее дети издеваются над другими в школе, и даже показала сообщения с угрозами, которые те присылали сверстникам.

В ответ, вместо обещания поговорить с сыновьями, Фергана попыталась забрать у ребенка телефон, чтобы удалить сообщения. После она матом накричала на детей, потребовав замолчать. Доказано, что когда школьница попросила не материться на них, женщина со всей силой влепила маленькой девочке пощечину. После этого к девочке подбежали сыновья Ферганы Рашад и Камал и начали избивать.

По словам пострадавшей, Фергана просто молча наблюдала за избиением, а после даже не пыталась извиниться перед ней или ее бабушкой. Остановил драку учитель физкультуры, а ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, гематомы области "височно-лобного сочленения" и ссадин справа и слева лобной области, причинившие легкий вред здоровью.

Более того, проведя новогодние праздники в больнице, девочка узнала, что ее бабушке стали поступать угрозы о следующем избиении внучки.

В зале суда Фергана отрицала, что била девочку, однако гособвинение предоставило неопровержимые доказательства. Суд назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Кроме того, осужденная обязана выплатить девочке 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.

Теги: Нижний Тагил, мигрант, школьник, девочка, одноклассница, мать, избиение, суд, приговор


