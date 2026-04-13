Бывшему топ-менеджеру ММК вменили коммерческий подкуп

В Челябинске 50-летнему бывшему заместителю гендиректора по производству одного из комбинатов вменили коммерческий подкуп.

По данным следствия, преступление совершено в 2020-22 гг. Замгендиректора обеспечил передачу своему 58-летнему знакомому 50% доли в уставном капитале одного из ООО, стоимость активов в которой составляет более 30 млн руб. Целью такого поступка было появление возможности сотрудничества комбината и компании во время строительства объекта.

Потом бывший сотрудник завода в июле 2021 – мае 2022 гг. якобы был подкуплен тем же человеком через приобретение и поставку за счёт этой организации различных стройматериалов ценой в 1,7 млн руб. Позже их использовали для возведения жилого дома в курортной зоне озера Банное. В 2023-24 гг. злоумышленник якобы получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере свыше 8,8 млн руб. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Челябинской области.

По данным источника "Ъ-Южный Урал" в правоохранительных органах, речь идёт о Магнитогорском металлургическом комбинате, бывшим замгенерального директора является Павел Кравченко, а представителем компании – его друг Эдуард Новосёлов.