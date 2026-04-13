Женщина впервые стала главным тренером мужского футбольного клуба из топ-5 лиг Европы

13 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: IMAGO / Matthias Koch / Global Look Press

Женщина впервые стала главным тренером мужского футбольного клуба из топ-5 лиг Европы

Футбольный клуб "Унион Берлин" объявил на своём официальном сайте, что Мари-Луизе Эта стала исполняющей обязанности главного тренера до конца текущего сезона.

Клуб уволил Штеффена Баумгарта после субботнего поражения от аутсайдера "Хайденхайма". Эта временно возглавит команду на оставшиеся пять матчей сезона, сохранение места в Бундеслиге клубу по-прежнему не гарантировано. Сообщается, что Эта в следующем сезоне возглавит женскую команду "Униона".

Как сообщает skysports, 34-летняя Мари-Луиз Эта стала первой женщиной-главным тренером в пяти ведущих европейских мужских лигах (Англия, Испания, Италия, Франция и Германия).

Мари-Луизе Эта на тренировочной базе футбольного клуба "Унион Берлин"(2026)|Фото: IMAGO / Matthias Koch / Global Look Press

После 29 туров "Унион" находится на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 32 очка. Берлинский клуб имеет гандикап в семь очков от "Санкт-Паули", который находится в зоне вылета.

Теги: Мари-Луизе Эта, женщина, тренер, футбольный клуб, Унион Берлин


