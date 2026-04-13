Женщина впервые стала главным тренером мужского футбольного клуба из топ-5 лиг Европы

Футбольный клуб "Унион Берлин" объявил на своём официальном сайте, что Мари-Луизе Эта стала исполняющей обязанности главного тренера до конца текущего сезона.

Клуб уволил Штеффена Баумгарта после субботнего поражения от аутсайдера "Хайденхайма". Эта временно возглавит команду на оставшиеся пять матчей сезона, сохранение места в Бундеслиге клубу по-прежнему не гарантировано. Сообщается, что Эта в следующем сезоне возглавит женскую команду "Униона".

Как сообщает skysports, 34-летняя Мари-Луиз Эта стала первой женщиной-главным тренером в пяти ведущих европейских мужских лигах (Англия, Испания, Италия, Франция и Германия).

После 29 туров "Унион" находится на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 32 очка. Берлинский клуб имеет гандикап в семь очков от "Санкт-Паули", который находится в зоне вылета.