13 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» расширяют корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России

Второй этап конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» охватит все регионы страны и продлится до 2027 года. Победители получат гранты до 1 млн рублей. Всего в рамках поддержки будет выделено до 100 млн рублей.

«Краеведческие музеи – это шкатулки, в которых хранятся традиции и обычаи края, истории поколений, уникальные промыслы и умения. В прошлом году ВТБ запустил первый этап грантового конкурса, тогда он охватил 15 регионов страны, а победители получили 15 млн рублей. В этом году мы расширяем программу на все 89 регионов России и увеличиваем финансирование конкурса. Уверены, что поддержка отдаленных от центра институций поможет сберечь их ценности, сделать их открытыми и более узнаваемыми», – прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель фонда «ВТБ-Страна».

Программа поддержки краеведческих музеев направлена на сохранение культурной самобытности регионов, формирование образа краеведческих музеев как привлекательных центров досуга для молодежи и семей, повышение доступности экспозиций для широкой аудитории. Большое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.

Принять участие в конкурсе теперь могут краеведческие музеи из всех регионов России. В состав жюри войдут представители фонда, банка, а также независимые эксперты из музейной сферы, деятели искусства и журналисты, специализирующиеся на культурной тематике. Важными критериями для оценки заявок станут актуальность и социальная значимость; инновационность и уникальность идеи; практическая осуществимость, соответствие задачам и целям конкурса; обоснованность планируемых расходов; наличие плана по медийному сопровождению и вовлечению аудитории.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Результаты будут подведены и объявлены в июле 2026 года, реализация проектов – по 31 августа 2027 г.

Теги: краеведчиский музей, втб, благотворительный фонд


