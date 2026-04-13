Совбез РФ: Длительная блокировка Ормузского пролива вызовет нехватку продовольствия

При продолжительной блокировке Ормузского пролива - в течение трех месяцев и более - страны региона столкнутся с угрозой нехватки продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.

Он отметил, что это предварительные оценки. Блокировка Ормузского пролива грозит продовольственной безопасности в первую очередь Саудовской Аравии, Иордании, Египта, добавил Масленников.

Также, по его словам, при сохранении динамики конфликта на Ближнем Востоке до лета возможен крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что война США и Израиля против Ирана уже негативно сказывается на мировой продовольственной безопасности, а дальше эффект будет только нарастать. Его последствия превышают последствия роста цен на нефть. Как пишет The Telegraph, удар пришелся по важнейшей сфере - производству удобрений. Это приведет к снижению урожайности осенью и росту цен на продовольствие в 2027 году.