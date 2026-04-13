Мэр Хабаровска принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте будущего монумента, посвященного первому космонавту планеты

Торжественная церемония прошла на центральной аллее парка имени Юрия Алексеевича Гагарина в Индустриальном районе города Хабаровска. В ней принял участии внук легендарного космонавта - Юрия Кондратчика, ветераны города, юнармейцы, школьники краевой столицы.

Глава Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул важность преемственности поколений и сохранения статуса России как великой космической державы.

«Закладка капсулы на месте будущего памятника Юрию Алексеевичу Гагарину - это дань уважения человеку, который открыл для всего мира эру освоения космоса. Выбор места для будущего мемориала глубоко символичен: именно на этой территории в 1962 году Юрий Алексеевич Гагарин во время визита в Хабаровск посадил лиственницу. Наши дети должны знать историю своей страны. Мы - космическая держава, и именно наш, советский человек первым шагнул в неизвестность, покорив космос. Этот памятник станет символом мужества, могущества и глубокого уважения к России», - обратился к собравшимся мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Юрий Кондратчик, внук легендарного первого космонавта мира Юрий Гагарина поблагодарил администрацию города Хабаровска и лично мэра города за эту инициативу.

"Я знаю, что идея создания памятника Юрию Алексеевичу вынашивалась не один год, и сегодня мы наконец сделали тот самый важнейший шаг - заложили основу будущего мемориала. Уверен, что в Хабаровске появится новое знаковое место силы. А нашей молодежи я желаю развивать то великое наследие, которое оставил нам первый космонавт: так же смело стремиться к звездам и укреплять лидерство нашей страны в освоении космоса", - сказал внук космонавта Юрия Гагарина.

Сейчас специалисты начнут разработку эскиза будущего памятника. Мэрия Хабаровска намерена провести затем обсуждение с широкой общественностью, творческой интеллигенцией и молодежью города.

В ходе торжественного мероприятия мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что памятник Юрию Гагарину в одноименном парке станет не только архитектурным объектом, но и важным образовательным элементом, сохраняющим память о подвиге первого космонавта для многих поколений хабаровчан.