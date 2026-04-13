"ГАЗЭКС" выплатит свердловчанке 3 млн рублей за гибель ее 9-летнего сына

Свердловский областной суд обязал АО "ГАЗЭКС" выплатить 3 млн рублей матери, чей 9-летний ребенок погиб во время строительно-монтажных работ. Подробнее об этом рассказывают в пресс-службе суда.

В ноябре 2024 года мальчик шел мимо дома по ул. Шашмалова, где проводились работы по прокладке газораспределительных сетей. Ребенок упал в выкопанную экскаватором яму глубиной почти два метра, заполненную грунтовыми и сточными водами. Спасти его не удалось.

В феврале 2025 года Талицкий районный суд вынес приговор субподрядчику - индивидуальному предпринимателю, признав его виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок два года.

После этого мама мальчика обратилась в Синарский районный суд Каменска-Уральского, но уже с иском к АО "ГАЗЭКС", в котором просила взыскать 3 млн рублей компенсации сверх возмещения вреда. Истец полагала, что, поскольку гибель ее сына произошла в результате нарушения требований строительных норм и правил, она, в силу положений ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, имеет право на выплату ей собственником объекта (застройщиком) денежной компенсации.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, однако ответчик с этим не согласился, заявив, что строительные работы выполнял субподрядчик, которого заказчик не согласовывал.

"В компании подчеркивали, что договор субподряда был заключен генподрядчиком (ООО "Екатеринбурггаз-С") без уведомления "ГАЗЭКСа", поэтому вина застройщика в случившемся отсутствует", - рассказали в пресс-службе.



Изучив материалы дела, доводы жалобы были отклонены. Суд установил, что именно АО "ГАЗЭКС" выполняло функции заказчика-застройщика спорного объекта. Согласно закону, именно застройщик несет ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков строительных работ, независимо от того, выполнялись они силами самого застройщика или привлеченными подрядчиками.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила в силе решение о взыскании с АО "ГАЗЭКС" 3 млн рублей.