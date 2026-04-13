"ГАЗЭКС" выплатит свердловчанке 3 млн рублей за гибель ее 9-летнего сына

13 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"ГАЗЭКС" выплатит свердловчанке 3 млн рублей за гибель ее 9-летнего сына

Свердловский областной суд обязал АО "ГАЗЭКС" выплатить 3 млн рублей матери, чей 9-летний ребенок погиб во время строительно-монтажных работ. Подробнее об этом рассказывают в пресс-службе суда.

В ноябре 2024 года мальчик шел мимо дома по ул. Шашмалова, где проводились работы по прокладке газораспределительных сетей. Ребенок упал в выкопанную экскаватором яму глубиной почти два метра, заполненную грунтовыми и сточными водами. Спасти его не удалось.

В феврале 2025 года Талицкий районный суд вынес приговор субподрядчику - индивидуальному предпринимателю, признав его виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок два года.

После этого мама мальчика обратилась в Синарский районный суд Каменска-Уральского, но уже с иском к АО "ГАЗЭКС", в котором просила взыскать 3 млн рублей компенсации сверх возмещения вреда. Истец полагала, что, поскольку гибель ее сына произошла в результате нарушения требований строительных норм и правил, она, в силу положений ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, имеет право на выплату ей собственником объекта (застройщиком) денежной компенсации.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, однако ответчик с этим не согласился, заявив, что строительные работы выполнял субподрядчик, которого заказчик не согласовывал.

"В компании подчеркивали, что договор субподряда был заключен генподрядчиком (ООО "Екатеринбурггаз-С") без уведомления "ГАЗЭКСа", поэтому вина застройщика в случившемся отсутствует", - рассказали в пресс-службе.

Изучив материалы дела, доводы жалобы были отклонены. Суд установил, что именно АО "ГАЗЭКС" выполняло функции заказчика-застройщика спорного объекта. Согласно закону, именно застройщик несет ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков строительных работ, независимо от того, выполнялись они силами самого застройщика или привлеченными подрядчиками.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила в силе решение о взыскании с АО "ГАЗЭКС" 3 млн рублей.

Теги: ГАЗЭКС, мать, сын, гибель, компенсация, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети