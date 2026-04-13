Мэр Хабаровска сообщил о начале выпуска нового литого асфальта на муниципальном предприятии

Литой асфальт используется при локальном ремонте городских автомагистралей. Этот материал теперь производит предприятие «Дорремстрой». Технология позволит оперативно заделывать ямы в межсезонье и тем самым увеличить срок эксплуатации дорог.

Первые машины с литым асфальтом накануне отправились на улицу Дикопольцева, где с прошлой недели проводится ямочный ремонт. Новую установку, которая позволяет литому асфальту сохранять необходимые температуры, пока доедет до объекта, где проводятся ямочные работы, «Дорремстрой» приобрёл в этом году.

«Она позволяет производить ямочный ремонт методом литого асфальта и методом регенерации асфальта. Особенность заключается в том, что температура смеси поднимается до 220 градусов. При этом асфальт становится пластичным, и это позволяет производить локальный ремонт без уплотнения», - рассказал главный инженер компании «Дорремстрой» Игорь Ковалёв.

Новая технология позволит продлить сезон дорожных работ - начинать его раньше обычного и заканчивать позже. Асфальт можно укладывать, пока температура не опустится ниже 10 градусов. За один раз новая установка вывозит с завода 5 кубометров литого асфальта. В этом сезоне его используют также на участках между трамвайными рельсами на улицах Ленина, Шеронова и Волочаевской.

«Литой асфальт благодаря его особым свойствам открывает новые возможности для поддержания дорожной инфраструктуры города в хорошем состоянии. Способность оперативно устранять дорожные дефекты, особенно в переходные периоды, – его главное преимущество. Благодаря новой установке муниципального предприятия «Дорремстрой» сезон ямочного ремонта стал длиннее: начинаем раньше, заканчиваем позже», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.