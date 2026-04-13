Теннисистка Андреева улучшила позицию в рейтинге WTA после победы на турнире в Линце

Теннисистка Мирра Андреева улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в Линце.

Российская спортсменка в женском одиночном разряде поднялась с десятой на девятую строчку в рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA.

Накануне Андреева одержала победу на турнире WTA-500 в австрийском Линце. В финале Мирра обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию, со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Титул стал для Андреевой вторым в карьере на грунте.

18-летняя Андреева остаётся лучшей из россиянок в рейтинге WTA.