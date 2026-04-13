Медведев редактирует новые учебники по обществознанию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом заявила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

По словам Колударовой, к нему обратились еще в прошлом году с такой просьбой, и он согласился. Над учебниками работали профессиональные юристы, социологи, экономисты и историки. Сам Медведев работает на общественных началах, понимая огромную важность для страны новых учебников. Обновление курса обществознания назрело давно, подчеркивает глава общественного совета при Минпросвещения РФ Дмитрий Лутовинов.

С 2026 года обществознание исключено в 6-8 классах, а освободившийся час добавили на изучение истории. Повышение значимости истории в школе началось после начала СВО. Власти озаботились тем, что дети слабо знают историю родной страны, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина. Историк Евгений Спицын поддерживает это решение.

Сейчас практически готова к выпуску вся линейка новых государственных учебников для старшей школы, сказала Колударова. В то же время выход учебников по всем предметам для всех классов отодвигается еще на несколько лет. К качеству нынешних учебников у всех учителей и экспертов огромные претензии. Их критиковали все, включая спикеров обеих палат российского парламента.