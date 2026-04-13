СК возобновил расследование дела о гибели мужчины, выпившего воду "Джермук"

Следователи возобновили расследование уголовного дела о гибели жителя Владикавказа, выпившего минеральную воду "Джермук" в феврале 2024 года. Об этом сообщило СУСК РФ по региону.

В ведомстве пояснили, что на момент гибели установить, кто причастен к преступлению, "не представилось возможным", поэтому следствие приостановили. Теперь же открылись новые обстоятельства, в связи с чем и возобновили производство по делу.

В феврале 2024 года в МВД РФ сообщили, что во Владикавказе мужчина купил ящик минеральной воды "Джермук". Сделав глоток из одной бутылки, он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти мужчину не смогли. В больнице он умер. По данным полицейских, у мужчины были ожоги верхних дыхательных путей. В стеклянной бутылке оказалась уксусная кислота, которую используют для мытья посуды.

По факту отравления в России было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

