Екатеринбург хочет пополнить парк пятисекционными трамваями

Пятисекционные трамваи смогут разъезжать по улицам Екатеринбурга. Как рассказал первый вице-мэр Рустам Галямов, вопрос о закупке такого транспорта планируют рассмотреть в городской администрации.

При этом, Галямов отметил, что сейчас власти города сосредоточены на переобустройстве имеющихся платформ под новые удлиненные составы. Речь идет об остановках на наиболее перспективных маршрутах.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах выкупить пятисекционный трамвай "Арктур" от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Роскосмос), который уже некоторое время курсировал по городу. Новую единицу транспорта поставят на баланс "Гортранса".