Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

Инвестиции в паркинги Екатеринбурга стали вдвое выгоднее вложений в квартиры

В Екатеринбурге инвесторы все чаще обращают внимание на машиноместа. По данным аналитиков ГК "КОРТРОС", вложения в паркинги могут стать перспективным дополнением к инвестиционному портфелю в качестве пассивного дохода.

Тенденция актуальна для Академического района. Машиноместо в подземных или наземных паркингах стоит в среднем 1,2 млн рублей. На сумму, сопоставимую со стоимостью однокомнатной квартиры (в среднем 7 млн рублей), можно приобрести шесть лотов, которые в совокупности принесут около 60 тыс. рублей в месяц при средней арендной ставке 10–12 тыс. рублей. Окупаемость вложений — около 10 лет.

"Главное преимущество паркингов — низкий порог входа и отсутствие необходимости ремонта или сложного обслуживания. Сейчас в Академическом идут продажи машиномест в восьмиэтажном паркинге в квартале “Олимпика”, оснащенном лифтом. К нам обращаются инвесторы, которые покупают сразу по несколько мест — они понимают, что это такой же актив, как квартира, и он тоже растет в цене", — рассказал директор по продажам и маркетингу АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Александр Семенок.

Рост цен отлично демонстрируют кварталы Академического, сданные несколько лет назад. Так, в "Преображенском" в 2019 году паркинги стоили в среднем 440 тыс. рублей, а в 2026 году на вторичном рынке их продают за 1,1 млн рублей (+138%). В "Близком" похожая динамика — с 600 тыс. в 2020 году до 1,1 млн в 2026-м (+77%).

По оценкам аналитиков, количество автомобилей в Екатеринбурге за 5 лет увеличилось почти на 20%, что усилило дефицит бесплатных парковок. Поэтому спрос на аренду паркингов в Академическом все выше с каждым годом. В районе изначально предусмотрены подземные и многоуровневые паркинги, чтобы разгрузить дворы и повысить комфорт жителей.

До конца апреля приобрести машиноместа в Академическом можно на выгодных условиях: в паркинге 12.22 действуют скидки 10–15%, а в паркинге 4.11 — 10% на часть лотов, отмечает застройщик.

Теги: паркинг, инвестиции, Академический, АО СЗ РСГ-Академическое, КОРТРОС


