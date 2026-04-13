Китай решил укреплять связи с Тайванем

Власти Китая представили пакет из 10 политических мер, направленных на укрепление связей с Тайванем, по итогам визита лидера тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь, который стал первым за 10 лет.

Пекин хочет ускорить полное возобновление регулярных прямых рейсов через Тайваньский пролив. Также есть план совместного использования водных, электрических и газовых ресурсов с островами Кинмен и Мацу у берегов Китая, но относящихся к Тайваню. При наличии условий начнется строительство мостов, соединяющих эти острова с материком.

Кроме того, Пекин готов упростить для тайваньских фермеров и рыбаков ввоз товаров на материк. Пекин поддержит малый бизнес острова в освоении китайского рынка и поможет с инфраструктурой для рыболовецких судов. Договоренности включают создание регулярного механизма контактов и запуск платформы для молодежных обменов. Коммуникационный механизм предполагает приверженность Консенсусу 1992 года и противодействие "независимости Тайваня".

В то же время большинство мер не могут быть реализованы без согласия нынешних властей Тайваня.

"Очевидно, что правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия категорически против - особенно против мостов к островам", - пишет китаевед Николай Вавилов.