Админов трех Telegram-каналов задержали по делу о манипуляции на Мосбирже
Спецслужбы задержали администраторов трех Telegram-каналов по делу о манипуляции на российском фондовом рынке. Речь идет о каналах "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ".
В сообщении ФСБ говорится, что эпизоды уголовного дела относятся к периоду 2023-2024 гг.
"Фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им телеграмм-каналах с призывом по приобретению или продаже активов, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке", - заявляют в центре общественных связей ФСБ РФ.
По версии следствия, админы каналов провели более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний – доход от них оценивается как "особо крупный".