Админов трех Telegram-каналов задержали по делу о манипуляции на Мосбирже

Спецслужбы задержали администраторов трех Telegram-каналов по делу о манипуляции на российском фондовом рынке. Речь идет о каналах "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ".

В сообщении ФСБ говорится, что эпизоды уголовного дела относятся к периоду 2023-2024 гг.

"Фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Совершение операций сопровождалось публикациями в принадлежащих им телеграмм-каналах с призывом по приобретению или продаже активов, что существенно меняло котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке", - заявляют в центре общественных связей ФСБ РФ.

По версии следствия, админы каналов провели более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний – доход от них оценивается как "особо крупный".