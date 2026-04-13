Жительница Нижнего Тагила отсудила более 500 тысяч рублей за падение в аэропорту Сочи

13 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область В России Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Жительница Нижнего Тагила отсудила более 500 тысяч рублей за падение в аэропорту Сочи

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию за травму, полученную в аэропорту Сочи.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось летом 2025 года. Жительница Нижнего Тагила вместе с ребенком находилась в аэропорту Сочи. После предполетного досмотра они направились к месту ожидания, но по пути поскользнулись на мокром полу и упали.

В результате падения ребенок получил ушиб грудной клетки, а женщина – травму позвоночника. Ей потребовалось длительное лечение и восстановление. По возвращении домой тагильчанка обратилась с требованиями к аэропорту о взыскании расходов на лечение, компенсации морального вреда и штрафа.

Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что причиной падения стало ненадлежащее состояние напольного покрытия в зоне досмотра. Аэропорт Сочи не представил доказательств отсутствия своей вины.

В итоге Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал в пользу пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также штраф в 80 тысяч рублей и 1 тысячу 100 рублей материального ущерба. В пользу ребенка взыскано 100 тысяч рублей компенсации и штраф в 20 тысяч рублей.

Теги: аэропорт, суд, компенсация, Сочи, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети