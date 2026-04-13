Жительница Нижнего Тагила отсудила более 500 тысяч рублей за падение в аэропорту Сочи

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию за травму, полученную в аэропорту Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось летом 2025 года. Жительница Нижнего Тагила вместе с ребенком находилась в аэропорту Сочи. После предполетного досмотра они направились к месту ожидания, но по пути поскользнулись на мокром полу и упали.

В результате падения ребенок получил ушиб грудной клетки, а женщина – травму позвоночника. Ей потребовалось длительное лечение и восстановление. По возвращении домой тагильчанка обратилась с требованиями к аэропорту о взыскании расходов на лечение, компенсации морального вреда и штрафа.

Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что причиной падения стало ненадлежащее состояние напольного покрытия в зоне досмотра. Аэропорт Сочи не представил доказательств отсутствия своей вины.

В итоге Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал в пользу пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также штраф в 80 тысяч рублей и 1 тысячу 100 рублей материального ущерба. В пользу ребенка взыскано 100 тысяч рублей компенсации и штраф в 20 тысяч рублей.