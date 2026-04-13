Иран готов атаковать американские корабли в Ормузском проливе

Иран заявил, что будет атаковать американские корабли, если те попытаются блокировать Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции. Даже приближение кораблей ВМС США будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и портов Ирана. Под ограничения попадут суда всех стран, следующих в порты Ирана и из них. Свободный проход через Ормузский пролив США обещают сохранить лишь для судов, входящих и выходящих из портов других стран.

При этом военные корабли США 11 апреля действительно вошли в Ормузский пролив, но развернулись и ушли из-за появления дронов со стороны Ирана, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, корабли должны были показать безопасность прохода через пролив.

Иранский телеканал PressTV сообщил, что два корабля ВМС США — USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson — были "в минутах от уничтожения" после того, как на них навели иранские ракеты и запустили в их сторону ударные беспилотники.

Иран по-прежнему контролирует пролив, говорят иранские власти. После заявлений Трампа о блокаде иранцы даже начали публиковать кадры наблюдения за акваторией пролива.