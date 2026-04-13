Дональд Трамп опубликовал свой портрет в образе целителя

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social ИИ-изображение, на котором он предстает в образе целителя, несущего облегчение людям. Никакой подписи к картинке он не оставил, но ранее в той же соцсети американский лидер жестко раскритиковал Папу Римского Льва XIV.

"Папа Лев слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике. <…> Мне его [Папы] брат Луи нравится гораздо больше, чем он сам, потому что Луи — сторонник Трампа. Он понимает суть, а Лев — нет! Мне не нужен Папа, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие. Мне не нужен Папа, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая поставляла огромное количество наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, освобождала заключенных из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и преступников, из-за рубежа. И мне не нужен Папа, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали, с огромным отрывом: устанавливаю рекордно низкие показатели преступности и создаю величайший фондовый рынок в истории", - написал Трамп.

По мнению президента США, нынешний понтифик (первый Папа Римский из США – прим. ред.) должен быть благодарен за то, что его выбрали.

"Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане", - полагает Трамп.