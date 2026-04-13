В Дагестане сошла лавина, под снегом оказались женщина и ребенок

В дагестанском селе Шаитли сошла лавина, предварительно, под снегом находятся женщина и ребенок.

Как сообщило главное управление МЧС РФ по республике Дагестан, лавиной накрыло два дома, проводится эвакуация людей.

Под завалами, предварительно, сейчас находятся два человека - женщина и ее семилетний ребенок. Нескольких пострадавших достали местные жители, сейчас они вручную разбирают завалы, пишет Shot.

На месте работает одна группа спасателей, еще одна готовится к вылету, однако пока он откладывается из-за плохих погодных условий.

Напомним, ранее на Дагестан обрушились сильные ливни, они привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. В горной местности фиксировались сходы селей и камнепады, на дорогах и мостах появились повреждения. Жителей нескольких городов и районов пришлось эвакуировать из затопленных домов. Более 6200 человек пострадали от наводнений в Дагестане. Шестеро, по последним данным, погибли.