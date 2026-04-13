В Пермском крае мужчина убил беременную женщину и спрятал тело на свалке

Житель Верещагино взят под стражу по обвинению в убийстве беременной женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Верещагинского районного суда Пермского края.

По версии следствия, 6 апреля 45-летний обвиняемый на своем автомобиле вывез знакомую, 2004 года рождения, за пределы города, где задушил. Тело спрятал на мусорной свалке.

Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 10 июня 2026 года. Постановление суда в законную силу не вступило.