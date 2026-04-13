В Екатеринбурге школьники сбросили с моста на машины самокат

В Екатеринбурге малолетние хулиганы сбросили самокат с моста прямо на оживленную дорогу. Инцидент произошел на перекрестке Репина - Металлургов - Гурзуфская и попал на камеры видеонаблюдения.

Видео выложил канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией. На нем видно, как пять школьников, трое из которых на самокатах, заезжают на мост и какое-то время находятся там. Один из них (справа на видео) стоит на месте, после чего к нему подъезжает его знакомый, что-то говорит и вместе с другими детьми отбегает подальше. В этот момент мальчик перебрасывает самокат через ограждение и бросает на дорогу, по которой едет автобус. Удар приходится по крыше, после чего СИМ падает на пути автомобиля. В это время дети уже убегают в сторону улицы Токарей.

Инцидент произошел 11 апреля в 18.52. "Точное время указываем для полиции Екатеринбурга. Полная дичь, конечно. Давно такого не припомним", - говорится в сообщении канала.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, школьников уже разыскивают.

"Информация по данному факту зарегистрирована в установленном законом порядке в УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются подробности и личности, причастные к инциденту, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение". - рассказали в полиции.