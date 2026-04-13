Российским перевозчикам предложили летать на простаивающих Ан-2

Назначенный в 2015 году разработчиком самолета Ан-2 СибНИА им. Чаплыгина предлагает восстановить простаивающие на хранении суда этого типа. Научно-исследовательский институт посчитал, что ресурс таких самолетов выработан всего на 25-30%, и их можно продолжать эксплуатировать, пишет "Коммерсант".

Таким образом СибНИА предлагает решить проблему нехватки авиапарка на местных авиалиниях до появления на рынке новых самолетов этого класса (вероятно, имеются в виду "Байкалы").

По данным организации, у 62 эксплуатантов Ан-2 осталось почти 250 бортов этого типа.

В рамках модернизации СибНИА предлагает заменить двигатели и приборы. Двигатели предлагается ставить российские или американские.

В Росавиации сообщили, что сейчас в коммерческих воздушных перевозках задействовано более 40 Ан-2.

По предварительным подсчетам, восстановление всего парка простаивающих сейчас "кукурузников" будет стоить 15-20 млрд руб. До 2022 года запчасти и комплектующие поставлялись из Польши, теперь – в рамках так называемого параллельного импорта (что увеличилось стоимость по некоторым позициям в десять раз). При этом эксплуатанты Ан-2 отмечают, что у них нет денег даже на поддержание действующего парка, не говоря уж о выводе дополнительных самолетов из консервации.